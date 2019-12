Edoardo Brogi fa sul serio: contratto con la Warner e Capodanno su Canale 5

Un fine anno con il botto per il giovane montespertolese, che dopo essersi aggiudicato il titolo di prima FINAL FUTURE LEGEND della musica italiana, ha firmato qualche giorno fa il suo primo contratto discografico con una major a livello internazionale.

La notizia arriva proprio dai social, dove Edoardo Brogi condivide i traguardi, con i suoi sostenitori. Con un post molto toccante infatti Edoardo ha annunciato il suo ingresso nella grande famiglia di Warner Music Italy, importante casa discografica che segue tra i più grandi nomi della musica Italiana ed internazionale, la comunicazione non tarda ad arrivare anche da Warner, che dà al giovane il benvenuto in squadra.

"Adesso iniziamo a fare sul serio” dichiara Edoardo, infatti il 31 dicembre alle 14:30 sul canale YouTube di Warner Music Italy uscirà il videoclip di "Senza di te” il singolo con cui Edoardo ha vinto il Contest di Coca Cola.

Tanti appuntamenti importanti insomma per Edoardo, che saluterà il 2019 e darà il benvenuto al 2020 davanti a milioni d` italiani, si esibirà infatti la notte di Capodanno sul palco del "Capodanno in Musica" di Canale 5, in diretta da Bari.

Una fine e un inizio magici per il giovane cantautore che si dice pronto ad intraprendere questa nuova avventura.

