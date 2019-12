Sta meglio e risponde alla terapia il piccolo di 3 anni originario della Versilia che venerdì 27 dicembre è stato ricoverato per meningite B. Non è in pericolo di vita. Inizialmente il piccolo era al Versilia di Camaiore e poi trasferito nella struttura speciaizzata per bambini. La profilassi ha riguardato oltre ai familiari e ai contatti diretti anche 75 compagni del nido.

Tutte le notizie di Firenze