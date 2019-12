Strattonato per una cartina per fumare, si è visto sfilare i suoi occhiali e riceverli addosso. Il giovane, un 17enne, ha chiesto aiuto alla polizia che ha arrestato un 18enne e denunciato un minore che era in sua compagnia. La volante era in zona Duomo quando ha ricevuto la chiamata di aiuto del minore. L'arrestato aveva anche 5 grammi di droga con sé.

Tutte le notizie di Firenze