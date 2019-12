Nuoto Valdinievole, 10 alle Regionali della Coppa Caduti di Brema

La Categoria dell'Asd Nuoto Valdinievole si è ben comportata alla piscina Bastia di Livorno alla fase regionale del campionato nazionale a squadre "Coppa Caduti di Brema". La squadra valdinievolina, composta da 10 atleti, ha migliorato il punteggio dello scorso anno ed ha chiuso al 12° posto con il gruppo femminile ed al 9° posto con quello maschile. Soddisfatti gli allenatori Federico Cambi e Ludovica Oresti per il risultato ottenuto nella classifica generale, su 21 società partecipanti, per le prestazioni individuali (impreziosite da ottimi riscontri cronometrici) e delle staffette nelle quali è emerso grande affiatamento e spirito di gruppo. Hanno gareggiato Aurora Bianucci (1998, seniores) nei 200, 400, 800 stile libero e 400 misti, Alice Battaglia (2006, ragazzi) nei 100 e 200 rana, 50 e 100 metri stile, Chiara Cardelli (2004, juniores) nei 100 e 200 metri farfalla, Lara Bertoncini (2005, juniores) nei 100 e 200 dorso, Chiara Marotta (2005, juniores) nei 200 misti e Maria Sofia Agnelli (2005, juniores) nella staffetta 4x100 stile con Bianucci, Bertoncini e Battaglia. Quest'ultime, con Cardelli, hanno disputato anche la 4x100 mista. Sono scesi in vasca anche Fabrizio Monti (1994, seniores) nei 100, 200, 400 e 1500 metri stile, Vittorio Magrini (2002, juniores) nei 100 e 200 rana e nei 200 e 400 misti, Luca Mariottini (2002, juniores) nei 100 e 200 metri dorso e 50 stile, Simone Innocenti (2000, cadetti) nei 100 e 200 farfalla. Questi 4 atleti hanno partecipato alle staffette 4x100 metri sia stile libero che misti. Di tutte le prestazioni individuali sono da sottolineare quelle di Simone Innocenti, nei 200 farfalla, che ha mancato di un solo decimo il tempo limite per i campionati italiani e di Lara Bertoncini che ha sfiorato di 8 decimi il tempo per gli italiani.

Tutte le notizie di Nuoto