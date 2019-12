Scultura rimossa e abbandonata a terra, il caso a Viareggio

"Nei giorni scorsi il sindaco di Viareggio ha fatto togliere nottetempo le “Oceaniche” di Giulio Turcato accampando presunti problemi di “stabilità” e dunque di sicurezza. Erano in Piazza Puccini, cuore di Viareggio, da 25 anni.

Tuttavia mi chiedo e vi chiedo; perché portarle in una discarica? Non sarebbe stato più opportuno restaurarle? Si può avere tanto disprezzo per l’arte?"

Così il critico d'arte e onorevole Vittorio Sgarbi parla del caso sollevato da Fratelli d'Italia della provincia di Lucca che chiede spiegazioni al sindaco Giorgio Del Ghingaro e all'assessore alla cultura Sandra Mei. La Lega di Viareggio ha spiegato di voler informare la Soprintendenza e pure Rossella Martina, ex vicesindaco e ora rappresentante di Italia Viva, ha chiesto spiegazioni in merito all'amministrazione guidata da Giorgio Del Ghingaro.

