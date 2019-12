Segnalate 5 persone per droga nella Montagna pistoiese

Controlli straordinari del territorio da parte dei Carabinieri in occasione delle feste natalizie.

I militari della Compagnia Carabinieri di San Marcello Pistoiese, per vigilare sul flusso turistico in occasione delle feste natalizie appena trascorse, hanno intensificato i controlli nel territorio di competenza volti alla prevenzione dei reati di natura predatoria e per rendere più sicure le strade, sanzionando coloro che irresponsabilmente si sono posti alla guida di un mezzo di locomozione in stato d’ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito di tali controlli, effettuati anche con l’ausilio di unità cinofile, sono state segnalate alle Prefetture di residenza cinque persone per uso personale di sostanze stupefacenti e sequestrati complessivamente circa 5 gr. di hashish e 50 gr. di marijuana.

