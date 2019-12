Topi d'appartamento a Firenze, i vicini di casa li fanno arrestare

Tre arresti per mano della polizia di Firenze: i topi di appartamento si erano intrufolati in una casa di via Bardazzi a Firenze e i vicini avevano dato l'allarme. Sono stati i rumori dal piano di sopra a insospettire i residenti che poi hanno chiamato il 113. La casa, la cui porta era stata forzata, sarebbe dovuta essere vuota. Uno dei fermati è stato scoperto mentre scendeva le scale con la refurtiva, gli altri erano ancora dentro. Tutti e tre sono di origine georgiana e calzavano guanti per non lasciare impronte digitali sui mobili e sulle porte.

