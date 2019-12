I cassonetti bianchi di Prato per la raccolta di abiti usati non avranno più il logo e la partecipazione della Caritas diocesana. Dopo 14 anni dal primo accordo Ato Toscana Centro non conferirà più parte dei proventi derivanti dalla raccolta nel territorio pratese alla Caritas diocesana di Prato. La gestione del servizio non riguardava però la redistribuzione agli utenti del centro di ascolto.

