Vigili del fuoco, accuse reciproche tra Tecce (Lega) e la maggioranza a Ponsacco

Non posso credere che siano già iniziati i festeggiamenti del 31/12 e se ne sentono già gli effetti dello spumante. Caro sindaco Brogi, forse lei si reca nelle strutture comunali, come in questo distaccamento, troppo poche volte oppure soltanto durante la campagna elettorale e poi saluti e baci. Ma questo non ci sorprende ed è tipico del vostro modo di raccogliere consensi. Ma poi le problematiche restano, come Lei resta sulla poltrona.

Quella struttura era un fiore all’occhiello prima del suo arrivo. La sua giunta investiva, fino a maggio di quest’anno soltanto 1000 euro annui ma poco prima delle votazioni lo ha incrementato portandolo a 2000€ e come può vedere dalle foto non sono sufficienti.

Si attivi in maniera concreta e non come sempre inviando semplici e-mail d’ufficio. Si adoperi per riqualificare urgentemente la struttura, si attivi per fare in modo che questi 60 volontari possono riavere un mezzo adeguato per gli interventi e frequentare una struttura sana.

Pericle Tecce, consigliere comunale Lega Ponsacco.

La capacità del consigliere della Lega Tecce di distorcere la realtà a danno dell'immagine della propria comunità è ormai cosa nota. Non c'è criticità che riguarda il nostro territorio, sulla quale la Lega di Ponsacco, da lui rappresentata, non prenda una posizione a priori contro l'attuale giunta.

Come non ricordare ad esempio le accuse false mosse a questa amministrazione sull'arrivo delle famiglie rom nell'edificio privato di via Rospicciano, o le assurde accuse contro il comune per l'apertura del centro di accoglienza del Bricohotel (competenza del ministero), o addirittura la responsabilità della manutenzione del viadotto della superstrada addossata anch’essa all’amministrazione.

Se fosse un consigliere attento e non un militante di partito fazioso e scorretto saprebbe che anche nel caso del distaccamento dei vigili del fuoco volontari le responsabilità del Sindaco sono pari a zero. Esiste infatti una convenzione stipulata tra il Comune di Ponsacco e il comando provinciale dei vigili del fuoco, che assegna al Comune l'obbligo di mettere a disposizione del distaccamento dei volontari una struttura funzionale comprensiva delle relative utenze, mentre impegna il comando provinciale a garantire ai volontari i mezzi di soccorso e il relativo carburante.

In ragione di ciò se al distaccamento di Ponsacco vengono sottratti i mezzi di servizio, la responsabilità ricade sul Sindaco oppure sul Ministero degli interni a cui il Comando provinciale dei vigili del fuoco fa capo?

Dice falsamente il consigliere Tecce che non investiamo nella struttura, salvo dimenticare che solo nel mese dicembre abbiamo investito circa 20 mila euro per sostituire tutti i fan coil dell'edificio e cambiare il gruppo elettrogeno con uno più potente e prestante. Inveire sempre e comunque contro l'Amministrazione, senza neanche informarsi su quali responsabilità ricadono sulla stessa, è tanto scorretto quanto ipocrita.

Aldilà del fatto che l'edificio dei vigili del fuoco è anche sede dei magazzini comunali e che in ragione di ciò è possibile che alcuni spazi all'aperto possono essere usati come rimessaggio di materiale inerme, la sede dei vigili del fuoco e della protezione civile è realmente uno dei migliori centri di volontariato presente nel territorio pisano.

Basterebbe girare il territorio e verificare sul campo, invece di lanciare accuse prive di ogni fondamento. Ci sono almeno tre Comuni in Provincia di Pisa in cui il distaccamento volontario dei vigili del fuoco ci risulta essere rimasto senza mezzi di soccorso. Tuttavia solo la Lega di Ponsacco cerca di strumentalizzare la vicenda attaccando il Sindaco.

Se si ambisce a fare gli interessi di un territorio alcune battaglie andrebbero combattute uniti invece di buttarla sempre in politica con l'unico fine di ricavarne qualche vantaggio. I problemi non si risolvono con la demagogia e con sparate senza senso sui giornali, ma incontrando le parti in causa e provando con loro ad intavolare una trattativa seria e costruttiva.

Trattativa che questa Amministrazione porterà avanti nei prossimi giorni insieme agli altri Sindaci coinvolti nel medesimo problema. Consigliere Tecce la campagna elettorale si è conclusa il 9 giugno scorso, se ne faccia una ragione.

Partito Democratico

Lista Civica Per Ponsacco con Francesca Brogi Sindaco

Italia Viva

Tutte le notizie di Ponsacco