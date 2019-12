Abc Castelfiorentino, sesto posto per l'U14 al torneo internazionale di Ivrea. Aquilotti 4° a Piombino

Due ottime prestazioni in altrettante manifestazioni per i gruppi Under 14 e Aquilotti che nel weekend hanno preso parte rispettivamente al XX torneo internazionale “Canestri senza Reti” di Ivrea e al 5° “Torneo della Befana” di Piombino.

L’Under 14 di Claudio Calvani e Franco Cioni ha preso parte ad una manifestazione dal respiro davvero internazionale con 12 squadre provenienti da svariate parti d’Europa, chiudendo con un ottimo sesto posto. Inseriti nel girone C insieme a Pallacanestro Biella, Falcons-Sloboda Tuzla e Pallacanestro Vado, i gialloblu hanno conquistato due vittorie ed una sconfitta nel girone di qualificazione, battendo poi il Basket Cernusco nella semifinale, vittoria che ha dato l’accesso alla finale per il 5°/6° posto poi persa per mano del Junior Basket Leoncino al termine di un bellissimo match.

Ecco i risultati:

Abc-Pall. Vado 70-68 dts

Abc-Tuzla 46-53

Abc-Pall.Biella 67-51

Abc-Basket Cernuso 50-49 (semifinale)

Abc-Junior Basket Leoncino 59-68 (finale 5°/6° posto)

Gli Aquilotti 2009/2010 di Antonio Ticciati e Camilla Calvani, invece, sono stati tra i protagonisti del torneo di Piombino in cui hanno conquistato un bellissimo quarto posto su otto squadre partecipanti. Sopra le righe il girone eliminatorio, con i gialloblu che si sono imposti prima sul Don Bosco Livorno e poi su Grosseto, arrivando così a giocarsi la semifinale contro i padroni di casa della Pallacanestro Piombino, che in volata si sono aggiudicati l’accesso alla finalissima. I gialloblu sono così approdati alla finalina contro il Basket Donoratico che è valsa un ottimo quarto posto finale.

Ecco i risultati:

Abc-Don Bosco Livorno 43-19

Abc-Biancorossa Grosseto 40-25

Abc-Pallacanestro Piombino 23-27

Abc-Basket Donoratico 33-41