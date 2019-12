Altopascio terra di campioni, il giovane Raoul Haxhija premiato dal Coni

Altopascio terra di sportivi e soprattutto di campioni. Raoul Haxhija, giovanissimo atleta altopascese di taekwondo, è stato premiato dal Coni per i successi conseguiti in questo anno. Lo scorso giugno, infatti, Raoul, già campione toscano, ha conquistato anche il titolo di campione italiano nella specialità del combattimento olimpico al torneo internazionale Kim e Liù, che si è tenuto a Roma.

Una soddisfazione e un esempio per tutti: Raoul oltre ad eccellere in ambito sportivo è anche un grande studioso tanto da avere tutti 10 in pagella.

Raoul Haxhija si allena con la Kin Sori Taekwondo, attiva in Toscana da oltre 15 anni e sul territorio di Altopascio e Badia Pozzeveri da tre. Una società in crescita continua che è riuscita a farsi conoscere anche oltre i confini regionali e nazionali. Grazie alla presenza di maestri qualificati Fita, federazione italiana taekwondo, la Kin sori organizza corsi, agonistici e amatoriali, dai quattro anni fino alla maggior età, accogliendo maschi e femmine.

