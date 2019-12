Anziano rimane sospeso nel vuoto sul tetto, carabiniere lo salva

Un 83enne è stato salvato da un carabiniere mentre stava per cadere dal tetto sul quale era scivolato. La buona notizia risale all'antivigilia di Natale ed è avvenuta a Lucignano, provincia di Arezzo. A causa delle piogge l'anziano era salito sul tetto per controllare che non vi fossero infiltrazioni. Questa mossa incauta ha fatto sì che l'anziano scivolasse, rimanendo appeso nel vuoto e rischiando di cadere da circa 10 metri di altezza. I vicini di casa hanno sentito le sue grida e hanno chiamato i carabinieri. Uno di questi, il comandante della stazione Roberto Squarzolo, è riuscito a sporgersi e ad afferrare per la cintura l'anziano da un lucernario di una casa vicina. L'uomo è stato così tratto in salvo.

