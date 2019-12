Bilancio San Miniato 2020, servizi garantiti a tasse invariate. 7 milioni per gli investimenti

Via libera dal consiglio comunale (nella seduta del 27 dicembre) al bilancio di previsione 2020 con 10 voti favorevoli, 5 contrari e nessun astenuto. “Anche per l’anno 2020 il Comune di San Miniato, pur in presenza di minori risorse iniziali, conferma l’erogazione dei servizi essenziali senza aumentare le tariffe, confermando tutte le agevolazioni e riduzioni previste”. L'assessore al bilancio Gianluca Bertini ha illustrato nel dettaglio il bilancio di previsione 2020, a pochi giorni dall'approvazione della manovra di Governo, in un momento in cui si registrano minori entrate correnti. “Le priorità di questa amministrazione sono la destinazione delle risorse necessarie al mantenimento dei servizi educativi, scolastici e sociali, oltre agli investimenti in nuove strutture scolastiche, agli interventi di sicurezza, alla nuova viabilità e alla manutenzione straordinaria - precisa l’assessore -. Restano invariate le tariffe sui servizi a domanda individuale, la Tasi e l'addizionale Irpef, mentre per l'Imu sono state confermate tutte le aliquote ad eccezione delle seconde abitazioni locate a canone non concordato (10,6 per mille) e delle aree edificabili (9,6 per mille)”. Per quanto riguarda la TARI le tariffe verranno approvate entro il 30 aprile 2020. “L’intenzione della nostra amministrazione è comunque quella di confermare tutte le riduzioni e agevolazioni – spiega ancora Bertini – per cercare così di dare un'ulteriore spinta ad un servizio che ha già raggiunto la soglia dell'80% di raccolta differenziata su tutto il territorio comunale”.

“La parte corrente del bilancio (23.036.157 euro) non prevede l'applicazione dell’imposta di scopo, della tassa di soggiorno e l'accensione di nuovi mutui; le principali voci di spesa restano quelle destinate a servizi scolastici, sociali, trasporti, manutenzioni e utenze – precisa ancora l'assessore Bertini -: sui servizi a domanda individuale 1,8 milioni di euro (52%) sono destinati a saldare la percentuale non coperta da tariffa e quindi a carico dell’Ente. E' stata inoltre confermata a 10.500 euro la fascia di esenzione per quanto riguarda l'addizionale Irpef, ed elevata a 11.500 euro quella per redditi derivanti da lavoro dipendente e da pensione”.

Vi sono poi circa 7 milioni di euro destinati a spese di investimenti sul territorio (una nuova tensostruttura e altri investimenti), oltre alle manutenzioni straordinarie (cimiteri, strade, scuole, impianti sportivi, verde, edifici e illuminazione). Il totale del bilancio di previsione 2020 è di 35.423.436 euro.

“Siamo tra i pochi Comuni che hanno approvato il bilancio di previsione entro l’anno in corso, come previsto dalla legge, una scelta che ci consente di andare a programmare su base pluriennale anziché annuale - spiega ancora il sindaco -. Per il 2020 non abbiamo previsto di accendere nuovi mutui e abbiamo evitato di applicare l'imposta di scopo e la tassa di soggiorno, scelte che raccontano le intenzioni che stanno alla base della mia amministrazione. Si tratta di un bilancio di previsione solido ed importante che, per definizione, può ovviamente essere soggetto a variazioni durante il corso dell’anno. Sono molto soddisfatto di averlo approvato entro la fine del 2019 e di non aver aumentato la pressione fiscale, elevando l’importo della fascia di esenzione dell'addizionale Irpef per lavoratori dipendenti e pensionati, oltre ad aver garantito la copertura e l’erogazione dei servizi essenziali, e ad aver presentato un piano triennale delle opere pubbliche che tenga conto delle vere priorità del territorio”.

Fonte: Comune di San Miniato

