Bilancio Volterra 2020, Moschi (UpV) chiede le sue priorità

In vista del Bilancio 2020, anche la lista civica Uniti per Volterra dice la sua, con un'interpellanza che evidenzia alcune priorità per l'anno che sta arrivando.

In occasione del Bilancio previsionale per l’esercizio 2020, siamo a chiedere se sono previsti, o se lo saranno nell’arco dell’anno, alcuni interventi che riteniamo importanti per la città" esordisce il capogruppo Moschi.

"Nello specifico chiediamo se sono state stanziate delle risorse per due incarichi professionali strategici: la progettazione dell’impianto di risalita, con tanto di sbarco, per il Parco Fiumi, opera già inserta nel Piano Triennale, e la messa in sicurezza idrogeologica del versante Sud della città, ovvero per le Colombaie e i Cappuccini." Infatti i lavori allo Sperone procedono spediti, e una volta completati sarà la volta di dotare Volterra di un ascensore per il parco.

Per Uniti per Volterra: "Chiediamo se sono previste risorse per le asfaltature, con particolare riferimento alla Scuola Jacopo da Volterra (Via Fonda) e per il Piazzale della ex Stazione, in accordo con Ferservizi, dato che la presenza dell’Eliporto rende non più accettabile una parte del piazzale sterrata."

Lavori urgenti sono richiesti anche per il cimitero di Saline. "Infine chiediamo se saranno riviste le tariffe dei parcheggi, considerato che alcuni prezzi oggi vigenti (2 euro orari) sono troppo alti e fonte di lamentele". Delle domande che troveranno risposta, o meno, nel bilancio per l'anno 2020.

Paolo Moschi, Uniti per Volterra

