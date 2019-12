Capodanno 2020 in Piazza Martiri delle Libertà a Pontedera

Martedì 31 dicembre 2019 a partire dalle 22:30 – Piazza Martiri della Libertà

Il Comune di Pontedera e Radio Stop in collaborazione con Marco Vanni e Antonio Velasquez presentano: Esibizioni Live dalle 22:30 con PATTY PRAVO, ALESSIO BERNABEI, LE DEVA, MIETTA, GIULIA MUTTI, THOMAS, RADIO STOP PARTY (Ingresso gratuito)

Locandina dell’iniziativa (clicca per ingrandire)

Misure riguardanti la sicurezza dell’evento

Dalle ore 20:00 del giorno 31 dicembre 2019 e fino alle ore 6:00 del giorno 01 gennaio 2020 in tutta l’area di piazza Martiri delle Libertà “Capodanno 2020”:

Il divieto di vendita, anche per asporto, di bevande in contenitori di vetro e lattine.

Il divieto di somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine.

Il divieto di introdurre e consumare bevande in contenitori di vetro e lattine in piazza Martiri delle Libertà.

Il divieto di introdurre, somministrare e consumare bevande superalcoliche nell’area concertistica individuata all’interno di piazza Martiri delle Libertà.

Il divieto di somministrazione di bevande e/o alimenti in contenitori di plastica monouso all’interno di piazza Martiri delle Libertà.

Il divieto di far uso di materiale esplodente e di utilizzare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi, fumogeni e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti, esplodenti o fumogene.

Dalle ore 02:30 alle ore 6:00 del 01 gennaio 2020, in tutta l’area del Centro Commerciale Naturale:

il divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

E’ fissato per le ore 3:00 del 01/01/2020 il termine massimo dell’attività di intrattenimento musicale in piazza Martiri delle Libertà ove si svolge l’evento “Capodanno 2020”

Ordinanza del Sindaco n.72 del 30-12-2019 Misure sicurezza ed antivetro

Modifiche riguardo la sosta e la viabilità

Piazza Martiri della Libertà

per l’allestimento della manifestazione, su tutta la piazza:

Divieto di sosta con rimozione coatta;

Efficacia: Dalle ore 13:00 di Lunedì 30 Dicembre 2019 fino alle ore 07:00 di Mercoledì 01 Gennaio 2020.

Eccezione: i veicoli per l’allestimento e lo svolgimento della manifestazione.

Piazza Martiri della Libertà,

per lo svolgimento della manifestazione:

Divieto di sosta su tutta la piazza con rimozione coatta

Divieto di transito

Efficacia: Dalle ore 18:00 di martedì 31 Dicembre 2019 fino alle ore 07:00 di Mercoledì 01 Gennaio 2020

Via della Stazione Vecchia:

Divieto di transito

Divieto di sosta con rimozione coatta dalla Villa Comunale sino alla Piazza Martiri della Libertà

Efficacia: Dalle ore 19:00 di Martedì 31 Dicembre 2019 fino alle ore 07:00 di Mercoledì 01 Gennaio 2020

Eccezione: i soli residenti che potranno accedere solo per la sosta sino allo sbarramento della Villa Comunale.

Via Veneto, all’intersezione con Corso Matteotti ( Ponte Napoleonico):

Divieto di svolta a destra

Via delle Colline per Legoli, all’intersezione con Corso Matteotti – (Ponte Napoleonico):

Divieto di svolta a sinistra

Efficacia: dalle ore 18:00 di Martedì 31 dicembre 2019 sino a termine Manifestazione

Piazza Garibaldi:

Divieto di svolta a destra

Dalle ore 13:00 di Lunedì 30 Dicembre 2019 fino alle ore 07:00 di Mercoledì 01 Gennaio 2020

Via della Misericordia – piazza Garibaldi:

Divieto di sosta negli stalli di sosta posti nel triangolo fronte piazza Garibaldi

Efficacia: Dalle ore 18:00 di Martedì 31 Dicembre 2019 fino a termine Manifestazione

Eccezione: i veicoli di pronto soccorso e di polizia

Ordinanza n. 812 del 18-12-2019 Capodanno 2020 a Pontedera

Modifiche riguardanti i servizi di mobilità urbana

Le Navette A (capolinea piazza del mercato) e B (capolinea parcheggio cimiteri) saranno in servizio fino alle ore 3:00 del 01/01/2020

***per la navetta A a decorrere dalle ore 18:00, in ragione delle modifiche alla circolazione di cui sopra, il percorso viene a modificarsi e da Viale Italia si devia su Via Veneto ripristinando il vecchio percorso con fermata in piazza Gronchi.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Pontedera