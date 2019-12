Capodanno, meglio se "botti-free": il sindaco invita a limitare l'uso dei petardi

Capodanno, meglio se “botti-free”. Anche quest’anno il Comune di Bagno a Ripoli invita tutta la cittadinanza a evitare o limitare il più possibile l’impiego di botti e petardi durante i festeggiamenti di San Silvestro. Una campagna di sensibilizzazione che ha l’obiettivo di tutelare le persone più fragili e i soggetti maggiormente a rischio, che possono trarre conseguenze negative dal rumore provocato dal lancio di botti. In primo luogo, anziani e bambini, in presenza dei quali si raccomanda di non maneggiare petardi. Fino ad arrivare agli amici a quattro zampe: cani e gatti che molto spesso, spaventati dal fragore, possono scappare dalle proprie abitazioni e smarrirsi.

“Facciamo in modo – lancia l’appello il sindaco Francesco Casini – che la notte di San Silvestro sia davvero una festa per tutti. Sappiamo che per molti è una tradizione quella di tirare i botti per Capodanno, ma quello che per qualcuno è divertimento, per altri può avere serie conseguenze. Pertanto vi invitiamo a limitarne l’uso, un piccolo accorgimento per festeggiare tutti in sicurezza e nel rispetto degli altri”.

