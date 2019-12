Capodanno in Piazza Grande ad Arezzo

Martedì 31 dicembre 2019 torna nella location di Piazza Grande, dalle ore 20.00 alle ore 2.00, la Festa di Fine Anno organizzata dalla Woodworm Publishing Italia Snc.

Molti gli artisti che saranno presenti sul palco per questo evento che sarà ad ingresso gratuito.

La serata avrà inizio alle ore 20.00 con Dj set a cura delle crew di musicisti di Arezzo e provincia, tra i quali Elia Perrone di Klang Club con il suo progetto “Spumante”. Alle ore 22.30 sarà la volta dell'esibizione dei The Shakers, una band live di livello nazionale, di genere rockabilly e rock'n'roll.

Non si avrà solo musica in piazza ma saranno presenti anche laboratori di animazione per bambini dalle ore 21.30 alle ore 00.30 all'interno del Palazzo della Fraternità dei Laici.

Allo scoccare della mezzanotte sarà puntuale il brindisi accompagnato dalla musica e show del maestro Enzo Scartoni, con offerta di panettone e spumante a tutti i presenti.

Infine, a chiudere la serata, ci sarà l'ospite più atteso: Frankie Hi Nrg, uno dei più importanti esponenti del movimento hip hop italiano dei primi anni novanta. A seguire Ivrea Tronic Dj set.

