Capodanno con Woody Allen allo Stensen: spumante e cioccolatini agli spettatori

Per l’ultimo dell’anno, al Cinema Stensen arriva “Un giorno di pioggia a New York” di Woody Allen (ore 21 del 31 dicembre). Al termine della proiezione, agli spettatori sarà offerto un piccolo kit di Capodanno per festeggiare all’uscita del cinema: piccola bottiglia di spumante e cioccolatini.

Dalle 19.30 la libreria Alzaia, accanto al cinema, allestirà un apericena servito a buffet, a € 20, con primi caldi, specialità di fine anno, bevuta e caffè (consigliata la prenotazione al 392 4699631, anche via whatsapp).

Il film di Woody Allen è la storia di una coppia di giovani innamorati, Gatsby (Timothée Chalamet) e Ashleigh (Elle Fanning), che arrivano nella Grande Mela perché la ragazza, aspirante giornalista, è riuscita a ottenere un’intervista con il regista in crisi Roland Pollard. La coppia ne vorrebbe approfittare per trascorrere un romantico weekend insieme, ma le tentazioni della città sono in agguato e niente andrà come previsto.

Ingresso ai film 8 euro, ridotto 6 euro

Info www.stensen.org, viale don Minzoni 25, tel.: 055576551

Tutte le notizie di Siena