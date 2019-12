'Comuni in Festa' a Fico: grande affluenza di pubblico per lo stand di Pistoia

La partecipazione di Pistoia alla manifestazione Comuni in Festa, organizzata da Fico (Fabbrica Italiana Contadina) Eataly World a Bologna, lo scorso fine settimana, ha colpito nel segno. Lo stand allestito dal Comune, con tante collaborazioni eccellenti del territorio, ha registrato infatti una grande affluenza di pubblico. Grande interesse è stato rivolto alle attività presentate dai servizi educativi del Comune, alla presenza dell'assessore Alessandra Frosini, della funzionaria Federica Taddei e di cinque insegnanti che si sono alternate nei due giorni, all'Associazione nazionale Vigili del Fuoco con 'Casa sicura', come anche al tema Pistoia, i cammini, le tradizioni, la Ferrovia Porrettana scelto dall'Amministrazione per raccontare le proprie peculiarità.

«Quella appena trascorsa a Bologna è stata una due giorni molto interessante – sottolinea Alessandro Sabella, assessore al turismo e alle tradizioni –. Con il coinvolgimento e la partecipazione attiva di molte eccellenze del nostro territorio, infatti, abbiamo creato grande interesse intorno alla nostra città, grazie anche alla promozione di attività legate alla Porrettana, all'anno Iacobeo e ai cinque cammini che attraversano Pistoia. Ci tengo a ringraziare la dirigente scolastica dell'Itc 'Pacini' e le insegnanti Barni e Chiacchietta, gli studenti di 5E del Linguistico e 2A del Turistico per aver condiviso con l'Amministrazione questa importante partecipazione a Fico Eat Italy.»

Durante le giornate di sabato 28 e domenica 29 dicembre, lo stand di Pistoia ha accolto laboratori, degustazioni, corsi di sicurezza domestica e incontri di promozione del territorio, accompagnati da show-cooking a cura di 'Cooper Pracchia'. Molto apprezzati anche i prodotti eno-gastronomici tipici del capoluogo, della collina e della montagna. Dal punto di vista merceologico sono stati ben rappresentati il vino, ma anche la lavorazione di carni suine, oltre a quella di marmellate, sciroppi e liquori di frutta, la produzione di formaggi e i confetti pistoiesi.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

