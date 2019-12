Controlli a Pisa per le feste, multato affittacamere abusivo

Intensa attività di controllo degli agenti di Polizia Municipale anche nei giorni delle feste natalizie. A tutela dei turisti presenti in città sono stati intensificati i controlli per la sicurezza e l’applicazione delle norme in materia turistica.

«Ho ritenuto doveroso – dice l’assessore alla sicurezza Giovanna Bonanno - in questo periodo di maggior afflusso di turisti intensificare i controlli per garantire una maggiore tutela e sicurezza ed evitare situazioni spiacevoli a danno di coloro che hanno scelto la nostra città per trascorrere le vacanze natalizie. Gli esiti dei controlli messi in atto hanno dagli agenti della Polizia Municipale a cui vanno i miei ringraziamenti hanno già prodotto risultati molto soddisfacenti».

In particolare tra i numerosi controlli è stato individuato un affittacamere abusivo comprensivo di quattro camere per un totale di sette posti letto; al proprietario è stata comminata una sanzione di duemila euro ed è stata interdetta l’attività.

Inoltre sono stati effettuati controlli sulle guide turistiche in zona Duomo dove non sono state riscontrate irregolarità, è stato effettuato anche un controllo puntuale sulle attività di taxi, con particolare riferimento al controllo delle tariffe e del percorso e dove è stato sanzionata in quanto non svolgeva il percorso più breve a danno del cliente; inoltre la notte di Natale sono state redatti verbali di allontanamento nei confronti di due italiani che in piazza delle Vettovaglie facevano musica abusivamente.

