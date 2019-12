Postura scorretta? Può essere colpa della bocca non in salute: rivolgiti a Dentissimi San Miniato Basso

MASTICAZIONE E POSTURA: CHI È LO GNATOLOGO E PERCHÉ CONSULTARLO

Da una bocca non in salute può derivare una postura errata. Mal di schiena, tensioni muscolari e dolori articolari possono dipendere da problemi funzionali del cavo orale ed una risposta a questi disturbi può essere trovata rivolgendosi a un dentista specializzato in gnatologia. Un’articolazione spesso sottovalutata, ma molto importante del nostro corpo è la cosiddetta ATM, o articolazione temporo-mandibolare. È una delle parti del corpo che utilizziamo di più, tutte le volte in cui mastichiamo, deglutiamo, ridiamo, sbadigliamo o parliamo.

Per questo, se le arcate dei denti non combaciano perfettamente, è possibile che si creino squilibri nella muscolatura di questa articolazione: la così detta malocclusione, quando cioè mascella e mandibola non sono allineate armonicamente tra di loro. Il nostro organismo tende a compensare questi squilibri con un meccanismo automatico di difesa che può interessare anche altre regioni dello scheletro: dolori alla colonna vertebrale, dolori cervicali o lombari, vertigini, mal di testa, blocchi dell’articolazione stessa.

È quindi facile capire come il riallineamento dei denti e il buon mantenimento degli stessi possano essere la soluzione per problemi di postura e perché qualsiasi valutazione posturale dovrebbe sempre coinvolgere anche un dentista gnatologo.

CHI È LO GNATOLOGO?

Il medico gnatologo è lo specialista che si occupa dell’equilibrio funzionale dell’apparato stomatognatico, dell'apparato scheletrico generale e alle conseguenze a carico della postura.

Lo gnatologo, si prende cura delle disarmonie dell’occlusione per ripristinare i contatti delle arcate dentali al fine di restituirci un corretto posizionamento posturale. La malocclusione viene affrontata con l’utilizzo di un bite, su misura e dietro un accurato studio del caso, un apparecchio mobile in resina che favorisce il riposizionamento della mandibola e il ripristino del corretto rapporto tra le due arcate dentali, e la cui funzione secondaria è quella di decontrarre la muscolatura dell’articolazione temporo-mandibolare e agire di conseguenza sull’equilibrio posturale. Se sospetti di avere una malocclusione, un non corretto allineamento dei denti o problemi nella chiusura della mandibola, non attende il sorgere di dolori alla schiena, alle articolazioni e ai muscoli.

