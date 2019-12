Emergenza casa, sì alla proposta di Si Toscana a Sinistra: "Verso fondo regionale permanente"

La Regione dovrà approntare una pianificazione di medio e lungo periodo degli interventi nel settore dell’edilizia residenziale pubblica, prevedendo un fondo regionale permanente che permetta il finanziamento annuale e costante delle politiche di contrasto del disagio abitativo e l’effettività del diritto alla casa. Lo prevede l’ordine del giorno presentato da Sì-Toscana a Sinistra, collegato all’ aggiornamento al Defr 2020, approvato all’unanimità dal Consiglio regionale in chiusura d’anno.

“Quella della casa è una vera emergenza, sono moltissimi gli sfratti, in tanti casi dovuti a morosità incolpevole. Negli ultimi anni la gran parte delle case liberate attraverso gli sfratti è poi entrata nel circuito degli affitti brevi per turisti, determinando un'impennata dei prezzi che obbliga molte famiglie a destinare parte consistente delle proprie entrate al pagamento dell’affitto”, commentano i consiglieri di Sì Toscana a Sinistra, Tommaso Fattori e Paolo Sarti. “La risposta non può che essere più edilizia residenziale pubblica, programmando maggiori investimenti”.

“E' necessario, anche a livello regionale, prevedere una programmazione strutturale delle politiche abitative pubbliche e un nuovo Piano Casa. Un piano che parta dalla dotazione immobiliare esistente, intervenendo sulla rigenerazione urbana delle aree esistenti e del patrimonio dismesso. Finalmente è stata accettata la proposta che facciamo da anni di istituire un fondo regionale permanente. Anche Anci Toscana e le organizzazioni sindacali del settore - continuano Fattori e Sarti - hanno insistito sulla necessità della costituzione di un fondo regionale di finanziamento costante”, terminano Fattori e Sarti “e finalmente un passo avanti è stato fatto, all’unanimità”.

Fonte: Si Toscana a Sinistra

