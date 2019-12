Festa di fine anno, studenti del 'Cattaneo' in trasferta al Sombrero

Centinaia di studenti erano presenti nella mattinata di sabato 21 dicembre a San Miniato Basso per la tradizionale festa dell'istituto tecnico "Carlo Cattaneo" che anticipa le festività natalizie. L'appuntamento è organizzato dai rappresentanti degli alunni in collaborazione con la scuola stessa.

Quest'anno, per l'impossibilità di utilizzare i locali del palazzetto, i gestori del locale "Il Sombrero" di San Miniato Basso sono venuti incontro alla scuola mettendo a disposizione gratuitamente le proprie sale, facendo in modo che la festa si potesse regolarmente tenere. Disponibilità anche da parte della Casa Culturale la quale, a proprie spese, ha garantito il servizio di pulizia. Affinché la festa potesse avere degli spazi congrui, visti anche i numeri degli studenti, si è mobilitato anche il Comune di San Miniato e in particolar modo l'assessore allo Sport Loredano Arzilli, il quale ha fatto da "tramite" tra la scuola e i privati coinvolti.

L'istituto "Cattaneo" e il Comune di San Miniato intendono ringraziare i titolari del "Sombrero" e la Casa Culturale per la gentile e preziosa ospitalità. Adesso tutti in vacanza in attesa della ripresa delle lezioni il 7 gennaio.

Fonte: It 'Cattaneo' di San Miniato

