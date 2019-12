Furto in edicola a Ponte a Egola, ignoti portano via anche il telefono pubblico

Qualche decina di euro, un lucchetto spaccato e il negozio messo sottosopra: questo il 'benvenuto' per Valeria Votta, titolare dell'edicola Doppia V di piazza Stellato Spalletti a Ponte a Egola (San Miniato). Sulla pagina Facebook del negozio è apparso il commento a margine della vicenda: "Quest'anno burrascoso speravamo di chiuderlo tranquillamente. Stamattina, invece, l'edicola era aperta prima che arrivassimo. Il lucchetto per terra e la confusione che vedete in foto è la metà di quella che abbiamo trovato. Il danno economico c'è, ma non è gravissimo e, al di là di tutto, speriamo che questo non sia l'augurio per l'anno a venire!". I malviventi se la sono presa anche con la cabina telefonica, di fronte all'edicola, portando via il telefono e rompendo uno dei vetri.

"Non so dire quanto abbiano portato via, ho aperto stamattina alle 6.30 e la situazione è quella che ho descritto nel post", spiega Votta, contattata da gonews.it. Pare che nella frazione ci siano stati altri furti in negozio sotto le feste di Natale. Uno dei risvolti positivi è che non sono stati presi i soldi della raccolta fondi per il canile di Santa Croce sull'Arno e il gattile Aristogatti di Marcignana (Empoli). I soldi venivano raccolti su offerta per i calendari 2020 e ci sentiamo di spingere verso l'acquisto dei rimanenti sia per la buona causa che per solidarietà verso l'esercizio danneggiato.

Tutte le notizie di San Miniato