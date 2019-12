Giovane donna si toglie la vita in Valdinievole

Una trentenne si è tolta la vita gettandosi da un'abitazione di Montecatini Terme questa mattina alle 8.30. Non è stato possibile soccorrerla per i volontari inviati dal 118 (Soccorso Pubblico di Montecatini e Misericordia di Pieve a Nievole) perché l'impatto le è stato fatale. Nel pomeriggio è giunto il cordoglio da parte dell'amministrazione comunale, della giunta guidata da Luca Baroncini e dal Consiglio comunale. "L’Amministrazione Comunale nell’esprimere le più sentite condoglianze è a disposizione dei familiari per qualsiasi occorrenza", riporta la nota.

Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it)

