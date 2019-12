Grandi nomi per la stagione di prosa del Comunale di Lamporecchio: da Chiara Francini a Giobbe Covatta e Leo Gullotta

Ai nastri di partenza, in apertura del nuovo anno, la stagione di prosa 2020 del Teatro Comunale di Lamporecchio, organizzata e promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l'Associazione Teatrale Pistoiese.

Quattro spettacoli, dal 12 gennaio al 3 aprile, di ottimo livello artistico, all'insegna della leggerezza, in grado di incuriosire, divertire ed emozionare, grazie anche alla presenza di artisti importanti, tutti molto conosciuti ed amati dal pubblico come Chiara Francini e Vanessa Gravina (per queste due attrici, un gradito ritorno al Comunale), ma anche Giobbe Covatta, Leo Gullotta e Giuseppe Cederna.

“Come ogni anno annunciamo la nuova stagione di prosa organizzata in collaborazione con l’Associazione Teatrale Pistoiese con una certa emozione – commenta Monica Cetraro, Assessore alla Cultura – nella speranza che i nuovi spettacoli in partenza possano incuriosire e divertire, ma anche stimolare la riflessione in coloro che vi assisteranno. Quest’anno il programma ha due belle novità che vogliamo far diventare appuntamenti fissi nelle future stagioni: due spettacoli di domenica pomeriggio, dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie, un’occasione in più per vivere il nostro teatro, sempre più luogo inclusivo, capace di accogliere tipologie diverse di pubblico”.

Per i più piccoli quindi, dai 4 ai 10 anni, in programma Il soldatino di stagno diretto da Marco Zoppello (domenica 16 febbraio, ore 16) e Le avventure di Pinocchio (domenica 29 marzo, ore 16)

L'apertura della stagione serale, domenica 12 gennaio (ore 21), è con Coppia aperta quasi spalancata, celebre testo firmato a 4 mani da Dario Fo e Franca Rame, che il regista Alessandro Tedeschi (del gruppo di grido Carrozzeria Orfeo) ha realizzato con l'affiatata coppia Chiara Francini e Alessandro Federico (entrambi già passati dal Comunale). Il testo fu uno degli spettacoli più popolari degli anni Ottanta in Italia, ma riscosse gran successo anche all'estero: in Germania fu proposto in ben 30 teatri contemporaneamente. In scena la psicologia maschile e la relativa insofferenza al concetto di monogamia: una classica commedia all’italiana che racconta la tragicomica storia di una coppia di coniugi, figli del Sessantotto e del mutamento della coscienza civile del Bel Paese.

Sabato 8 febbraio (ore 21) protagonista Giobbe Covatta con uno spettacolo 6° (sei gradi) dove comicità, ironia e satira si accompagnano alla divulgazione scientifica di quelli che sono, senza dubbio, i grandi temi del nostro secolo: sostenibilità del Pianeta e delle sue popolazioni. Giobbe si diverte ad immaginare le drammatiche e stravaganti invenzioni scientifiche, sociali e politiche, che metteremo a punto per far fronte alla drammatica emergenza ambientale e sociale. Ne emergeranno personaggi di grande verve comica indaffarati a realizzare all’ultimo momento quello che noi avremmo dovuto fare da anni...

Con Bartleby lo scrivano, in programma sabato 7 marzo (ore 21) la rilettura del grande personaggio di Melville da parte dell'autore Francesco Niccolini e del regista Emanuele Gamba è l'occasione per ospitare nel nostro teatro uno dei più grandi uomini di spettacolo italiano, passato di successo in successo tra teatro, cinema e tv: Leo Gullotta.

A chiusura di stagione, venerdì 3 aprile, Tartufo di Molière, capolavoro dell'autore francese, produzione dell'Associazione Teatrale Pistoiese. In scena con il regista Roberto Valerio, Vanessa Gravina e Giuseppe Cederna, assieme ad altri interpreti tra cui Elisabetta Piccolomini e Massimo Grigò: “una commedia divertente con una visione audace e contemporanea che sottolinea la crisi della nostra società moderna dilaniata tra materialismo senza senso e spiritualità fanatica”.

Conferme abbonamenti dal 2 al 4 gennaio; nuovi abbonamenti dal 9 gennaio. La prevendita dei biglietti per tutti gli spettacoli partirà dall’11 gennaio. Riduzioni e agevolazioni sono previste per under30, Ultra65, associazioni teatrali, gruppi organizzati di minimo 10 persone, abbonati del Teatro Manzoni Pistoia e del Teatro Yves Montand di Monsummano Terme. Sconti del 50% sui biglietti per i possessori della RisvegliaTI-Card Under_30.

Gli abbonati della stagione teatrale potranno godere del prezzo ridotto per gli appuntamenti della stagione amatoriale in corso (consultabile sul sito del Comune di Lamporecchio o sulla sua pagina Facebook).

In occasione della nuova stagione torna anche il concorso “La biblioteca regala teatro”, promosso dalla Biblioteca Comunale “Don Siro Butelli” di Lamporecchio 0573800659.

Info 0573 991609 – 27112 (nei giorni di campagna abbonamenti e prevendite: 333 9250172) www.teatridipistoia.it www.comune.lamporecchio.pt.it

IL PROGRAMMA 2020

Domenica 12 Gennaio, ore 21

COPPIA APERTA

QUASI SPALANCATA

di Dario Fo e Franca Rame

regia Alessandro Tedeschi

con Chiara Francini, Alessandro Federico

Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini/Infinito

Sabato 8 Febbraio, ore 21

6° (SEI GRADI)

uno spettacolo di Giobbe Covatta e Paola Catella

con Giobbe Covatta

e con la partecipazione di Ugo Gangheri

Papero srl

Sabato 7 Marzo, ore 21

BARTLEBY LO SCRIVANO

di Francesco Niccolini

liberamente ispirato al racconto di Herman Melville regia Emanuele Gamba con Leo Gullotta, Giuliana Colzi, Andrea Costagli,

Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci Arca Azzurra Produzioni

Venerdì 3 Aprile, ore 21

TARTUFO

di Molière

adattamento e regia Roberto Valerio

con Giuseppe Cederna, Vanessa Gravina, Roberto Valerio

e con Paola De Crescenzo, Massimo Grigò,

Elisabetta Piccolomini, Roberta Rosignoli,

Luca Tanganelli

Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale

A TEATRO CON LA FAMIGLIA

Domenica 16 Febbraio, ore 16

IL SOLDATINO DI STAGNO

testo e regia Marco Zoppello

con Giorgio Castagna e Lorenzo Bachini

scenografie Mirco Zoppello

musiche dal vivo Lorenzo Bachini

Nata/ Stivalaccio Teatro - T.I.R Teatri in residenza

(Fascia d'età 4/10 anni)

Domenica 29 Marzo, ore 16

LE AVVENTURE DI PINOCCHIO

Spettacolo per attori, ombre e burattini

adattamento e musiche Enrico Spinelli

con Giulio Casati, Margherita Fantoni, Enrico Spinelli, Pietro Venè

scene e burattini originali Roberta Socci

ombre e sagome Teatrombria

Pupi di Stac

(Fascia d'età 4/10 anni)

PREZZI

ABBONAMENTI (4 spettacoli) Intero ridotto* under 30

Platea numerata 58,00 54,00 48,00

Galleria I numerata 50,00 46,00 40,00

Galleria II non numerata 42,00 38,00 32,00

BIGLIETTI Intero ridotto* under 30 RisvegliaTi

Platea numerata 18,00 17,00 15,00 9,00

Galleria I numerata 14,00 13,00 11,00 7,00

Galleria II non numerata 12,00 11,00 9,00 6,00

A TEATRO CON LA FAMIGLIA

Posto unico numerato 4,00

Bambini fino a 4 anni: ingresso gratuito

Riduzioni

*Le riduzioni su abbonamenti e biglietti sono valide per Ultra65, associazioni teatrali, gruppi organizzati di minimo 10 persone, abbonati Teatro Manzoni Pistoia e del Teatro Yves Montand di Monsummano Terme

REGALA(TI) LA RISVEGLIATI_CARD (riservata Under_30)

La RisvegliaTi _Card è riservata a coloro che non hanno ancora compiuto il trentesimo anno d’età. Permette di ottenere lo sconto del 50% sull’acquisto dei biglietti per gli spettacoli della stagione teatrale in abbonamento 2019/2020 del Teatro Comunale di Lamporecchio, del Teatro Manzoni Pistoia e del Teatro Montand di Monsummano Terme.

La Card ha un costo di € 7. La promozione RisvegliaTi non è cumulabile con altre promozioni in

corso. Chi fosse già in possesso della Card, non dovrà pagare nuovamente l'importo. La card può essere prenotata on line http://www.teatridipistoia.it/risvegliaticard/ o direttamente alla Biglietteria

del Teatro.

CAMPAGNA ABBONAMENTI

> conferme abbonamenti: giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 gennaio

> nuovi abbonamenti: da giovedì 9 gennaio

PREVENDITE SPETTACOLI

>per tutti gli spettacoli: da sabato 11 gennaio

BIGLIETTERIA

La Biglietteria del Teatro Comunale di Lamporecchio (333 9250172) sarà comunque aperta il giorno precedente e il giorno stesso degli spettacoli in cartellone, come di consueto.

Da martedì 14 gennaio gennaio i biglietti potranno essere acquistati e prenotati anche alla Biglietteria del Teatro Manzoni di Pistoia 0573 991609 – 27112

ORARIO BIGLIETTERIA Teatro Comunale Via della Costituzione, 11 (tel. 333 9250172)

> Nei giorni di campagna abbonamento

ore 16,30/19 (venerdì anche 10.30/13)

> Nei giorni di prevendita (il giorno prima e il giorno stesso degli spettacoli): ore 16,30/19

(venerdì anche 10.30/13)

> La sera della rappresentazione: anche dalle 20,30

INFORMAZIONI

Biblioteca Comunale di Lamporecchio 0573 800659

Comune di Lamporecchio 0573 800638-800627 segreteria@comune.lamporecchio.pt.it - www.comune.lamporecchio.pt.it

Associazione Teatrale Pistoiese 0573 991609 – 27112 www.teatridipistoia.it

Fonte: Ufficio Stampa

