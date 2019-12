La Forestale dona alla Caritas di Firenze giacconi sequestrati

Capi sequestrati nel 2017 ad alcuni grossisti sono stati donati dai carabinieri forestali alla Caritas di Firenze. Si tratta 26 giacconi sequestrati durante le verifiche presso alcune attività all'ingrosso nel Fiorentino, gestite da cinesi. 2.400 i capi, tutti di origine animale, che erano stati sequestrati nel corso dell'operazione, finalizzata al contrasto delle frodi in commercio, per un valore di circa 160.000 euro. Per la maggior parte del materiale è stata disposta la distruzione, mentre per questi 26 giacconi la Camera di Commercio di Firenze ha disposto, in alternativa alla distruzione, la possibilità di essere donati ad associazione caritatevole.

