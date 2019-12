'La più meglio gioventù', Francesco Montanari a Firenze

Francesco Montanari, uno degli attori più richiesti del momento, dal cinema, dalla tv, dal teatro, celebre Libanese di “Romanzo Criminale”, protagonista, nella veste di Savonarola, del Colossal “I Medici” e della serie tv di Rai Due “Il Cacciatore” arriva a Firenze, dal vivo, al Teatro di Cestello, per una data unica e in esclusiva per la Toscana del suo acclamato spettacolo “La più meglio gioventù”, scritto e interpretato insieme all’amico di sempre Alessandro Bardani. Da martedì 31 dicembre i biglietti sono in vendita su tutto il circuito Box Office e on-line su www.boxol.it

