Ladri passano dalla finestra ma la proprietaria è in casa, in fuga

Due malviventi sono entrati in una casa ma la proprietaria 80enne era all'interno e così si sono dati alla fuga a mani vuote. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio a Firenze, in via delle Acacie, in zona Isolotto.

I malviventi, secondo le ricostruzioni, si sono arrampicati con una scala fino a una finestra dell'appartamento, al primo piano di un condominio, e poi si sono introdotti all'interno sfondando il vetro.

L'anziana, che si trovava in un'altra stanza, è accorsa dopo aver sentito i rumori e i due ladri sono scappati passando da dove erano entrati, senza portare via nulla. Sul posto è intervenuta la polizia.

Sempre ieri invece, alla periferia sud della città furto in un'abitazione di via del Rondinino: presi gioielli e argenteria per alcune migliaia di euro di valore.

