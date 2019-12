Le festività natalizie nei Musei Civici di Pistoia: in programma visite guidate e Campus di Natale

Durante le festività natalizie, fino a lunedì 6 gennaio, i Musei Civici di Pistoia offrono ampi orari di apertura al pubblico e numerose occasioni di visita per adulti e bambini.

Il Museo Civico d'Arte antica in Palazzo comunale, il Museo dello Spedale del Ceppo, il Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni e la mostra George Tatge | Il Colore del Caso, in corso fino al 16 febbraio a Palazzo Fabroni, saranno aperti tutti i giorni dalle 10 alle 18, ad eccezione di di giovedì 2 e venerdì 3 gennaio (aperti dalle 10 alle 14).

I Musei Civici e la mostra George Tatge | Il colore del caso saranno aperti con ingresso gratuito domenica 5 gennaio, in occasione dell'iniziativa #Domenicalmuseo.

Giovedì 2 e venerdì 3 gennaio, dalle 10 alle 13, a Palazzo Fabroni, si terranno i campus di Natale Disegno e colore nell'arte. Un'occasione di incontro con l’arte contemporanea, realizzata a cura di Artemisia associazione culturale. I bambini sono accompagnati nell'osservazione dal vero di alcune opere esposte nella collezione permanente di Palazzo Fabroni, per scoprire insieme agli operatori museali i segreti degli artisti nell'uso del disegno e dei colori. Grazie al gioco e alle attività pratiche, il pubblico dei giovanissimi si avvicina così all’arte, diventando pubblico consapevole.

A ciascun campus possono partecipare ragazzi dai 6 agli 11 anni. La partecipazione è gratuita, ma obbligatoria la prenotazione da effettuare al numero verde di Pistoiainforma 800 012146 fino a esaurimento dei posti disponibili. Punto di ritrovo: biglietteria di Palazzo Fabroni.

Lunedì 6 gennaio (Epifania), alle 16, a Palazzo Fabroni si terrà una visita guidata alla mostra temporanea George Tatge | Il Colore del Caso. Allestita nelle sale del secondo piano del Palazzo, la rassegna riunisce settantaquattro fotografie a colori realizzate dal fotografo italo-americano fra il 2012 e il 2019, suddivise per temi in sei diverse sezioni (Metaspazi, Apparizioni, Colore, Vegetazione, Recinti, Superfici) e quasi tutte scattate con un banco ottico su pellicola piana. Pensata in una relazione stretta ed organica con il contesto architettonico dell'edificio che la ospita, la mostra, a cura di Carlo Sisi, racconta un vagare d’artista, che si conclude con il video centrato sugli scatti dedicati da George Tatge a Pistoia.

La visita, a cura di Artemisia associazione culturale, è su prenotazione da effettuare entro le ore 13 di venerdì 3 gennaio al numero verde di Pistoiainforma 800 012146. Il punto di ritrovo è la biglietteria di Palazzo Fabroni, dieci minuti prima dell’inizio della visita. La partecipazione prevede il solo costo del biglietto d’ingresso al museo.

Per informazioni e aggiornamenti, consultare il sito web www.musei.comune.pistoia.it oppure la pagina Facebook: Musei Civici Pistoia.

