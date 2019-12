Maggio Musicale, approvata proposta di Sì Toscana a Sinistra: “Regione contribuisca maggiormente"

La Giunta garantisca il risanamento del Maggio Musicale Fiorentino, “aumentando in futuro gli stanziamenti previsti”, come fanno la Regione Campania per il San Carlo e la Regione Sardegna per la Fondazione lirica di Cagliari. Lo prevede l’ordine del giorno collegato all’aggiornamento al Defr 2020, presentato da Sì-Toscana a Sinistra e approvato dal Consiglio regionale. Nell’atto si chiede anche di assicurare la prosecuzione dell’attività artistica del Maggio, di tutelare i posti di lavoro esistenti e di stabilizzare il personale precario in servizio.

“Dopo l’ottima gestione Chiarot, occorre oggi portar avanti l’opera di risanamento del Maggio e la stabilizzazione del personale precario. In termini concreti, lo sforzo della Regione Toscana in futuro dovrà aumentare, programmando un sostegno economico analogo a quello previsto da altre Regioni per le loro Fondazioni, si pensi alla Campania, che nel 2018 ha garantito 12 milioni di euro alla Fondazione Teatro San Carlo di Napoli o alla Sardegna, che ha stanziato oltre 8 milioni per la Fondazione Lirica di Cagliari”, dichiarano Fattori e Sarti.

Fonte: Si Toscana a Sinistra

