Nel sorriso di Valeria, verso il 2020 un brindisi in sede

Dopo gli ultimi incontri di fine anno a Sonnino, che riepiloghiamo, l’Associazione Nel sorriso di Valeria invita soci, sostenitori e amici a brindare Mercoledì 01 Gennaio alle ore 12 presso la sede locale in via Cesare Battisti per augurare a tutti serenità, buona salute e la realizzazione dei propri desideri; nondimeno per augurare all’Associazione di mantenere gli impegni presi e allargare le sue iniziative di solidarietà a favore dei più deboli. Ed ecco il resoconto degli eventi appena conclusi: Sabato 28 ore 11, cerimonia di consegna delle borse di studio in ricordo di Valeria e Stefania per i vincitori di Sonnino. Per l’occasione consegnata dal presidente Lucio Tramentozzi al sindaco Luciano De Angelis la medaglia ricordo dei 50 anni della Mostra nazionale del Tartufo Bianco di san Miniato per il contributo dato, come città gemellata, alla sua valorizzazione; alla sindaca dei giovani Marisa Da Roma, in omaggio, il dischetto della cerimonia di consegna delle borse di studio a San Miniato a cura di Danilo Puccioni; inoltre consegnato l’Attestato di riconoscimento dell’Associazione al socio Candido Paglia, curatore del sito web e sempre attesto alle sue manifestazioni. Alla cerimonia è seguito un partecipato pranzo solidale. Domenica ore 16, premiazione del concorso di poesie sul Natale, anche in dialetto, rivolto sia ai ragazzi delle scuole che agli altri cittadini e organizzato dalla nuova costituenda associazione “Amici di Elena Bono”, la grande scrittrice e poetessa nata a Sonnino e deceduta nel 2014, con cui Nel sorriso di Valeria collabora e ha sostenuto con premi al concorso; oltre cento poesie presentate con recitazione, al numeroso pubblico presente, di quelle vincitrici nei vari gruppi. Alle ore 18, riuscitissima manifestazione “Olio e Bollicine” dedicata alla promozione e degustazione dei prodotti tipici locali. Grazie al nostro socio Enrico Leoni, coadiuvato da altri soci volontari, anche l’associazione ha organizzato presso la sede uno stand degustativo-solidale, che ha avuto buoni risultati, nonostante la serata quasi gelida. I servizi fotografici di Candido Paglia su: www.nelsorrisodivaleria.org e www.sonnino.info. Il presidente Lucio Tramentozzi.

RINGRAZIAMENTI Valeria Scerpa; Partecipanti alla raccolta fondi di Tramentozzi Lucio su facebook; Studio Vivaldi, Melai, Masoni; Marco Bonadeo di U2 place com; Poliword di Poli Piero; Ilenia Bono; Aurora Bono; Coloro che hanno rinnovato l’adozione scolastica in questo Periodo (Cristiana Dotale, Civita Parisella, Speranza Giacomelli, Paolo Ippoliti, Luca Verdone, Paola e Amici di Valeria, Elisabetta Niccolai, Michele Sofia, Antonio Monacelli, Lucio Tramentozzi, Dilvo Lotti); Partecipanti e sostenitori della cena al Tennis club di san Miniato; Partecipanti al pranzo solidale per i 40 anni di matrimonio di Gerardina e Michele; Partecipanti e sostenitori degli eventi di fine anno a Sonnino.

Nel sorriso di Valeria

