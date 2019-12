Regionali 2020, Giani: "Stiamo lavorando per un'ampia coalizione". Da 'convincere' Articolo 1 e 2020 a Sinistra

Va avanti il confronto nel centrosinistra toscano. Il presidente del consiglio regionale, candidato dal Pd alle Regionali, ha prlato al riguardo siegando che tale confronto "si sta sviluppando bene, per i primi giorni di gennaio voglio aver incontrato tutte le 15 forze politiche che hanno sottoscritto la coalizione di centrosinistra e anche quelle due che non l'hanno sottoscritta: proprio stamani ho fissato per il 7 gennaio un incontro con loro". Giani fa riferimento ad Articolo 1 e 2020 a Sinistra, che al momento non hanno dato il benestare alla coalizione dopo la scelta di Giani.

"Ritengo - ha aggiunto Giani - che ci siano tutte le condizioni per un'ampia coalizione di centrosinistra con chiarezza di programmi e indicazioni su ciò che è meglio fare. Io perseguo il buon governo, non perseguo logiche politiche nazionali, ritengo che sia giusto mettersi d'accordo sulle cose da fare per la Toscana e per la miglior amministrazione possibile di questo nostro territorio così importante".

