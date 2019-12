Rinnovo permessi ZTL e ZSC a Pisa, c’è tempo fino al 31 marzo

Dal 2 gennaio prossimo fino al 31 marzo sarà possibile rinnovare i permessi annuali per i residenti e, in generale, per tutti quelli che hanno diritto alla sosta negli stalli blu (ZSC - zona sosta controllata) e in zona ZTL (zona traffico limitato). I possessori di Pisa-pass potranno effettuare il rinnovo tramite il bollettino che sarà inviato a domicilio, con le modalità indicate nella lettera che lo accompagna.

Per i permessi cartacei sarà possibile effettuare il rinnovo presso lo sportello della Pisamo, in via Battisti n. 53, 1° piano, ai seguenti orari di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00; martedì e giovedì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00.

Per informazioni: tel 050/502742, e-mail: frontoffice@pisamo.it.

Tariffe ZTL: https://www.pisamo.it/wp/tariffe-ztl/

Tariffe ZSC: https://www.pisamo.it/wp/tariffe-zsc/

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

