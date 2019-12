Ruba soldi al padre in Puglia, arrestato a Lucca durante una sosta del bus

Un 38enne era scappato con il portafogli e 300 euro rubati al padre nella loro casa di Ostuni, nel Brindisino. L'uomo è stato intercettato in bus mentre era fermo a Lucca, una delle tappe per Grenoble, in Francia. Il padre aveva chiesto aiuto alla polizia pugliese venerdì 27, dopo una lite finita con il furto. L'uomo ipotizzava che il figlio si sarebbe trovato sul bus e che questi avrebbe fatto sosta sabato 28 proprio a Lucca. Una volta bloccato è stato arrestato e denunciato per furto, con sé aveva ancora i soldi sottratti. Si trova nel carcere di Lucca per un precedente ordine di custodia emesso dalla procura di Cuneo per stalking nei confronti della ex moglie. La pena è di 10 mesi di reclusione.

Tutte le notizie di Lucca