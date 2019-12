Saranno piantati 140 nuovi alberi nel quartiere della Scopaia

E' iniziata oggi la piantumazione di 140 alberi nel quartiere della Scopaia, nella grossa area verde tra via della Scopaia e via Inghilterra. Saranno messi a dimora: Cipressi, Olivi, Bagolari, Olmi, Biancospini, Melograni, Corbezzoli e Querce.

La piantumazione proseguirà anche nei prossimi giorni e rientra nella più ampia piantagione, effettuata dall'Amministrazione Comunale, di 320 alberi, tutti di alto fusto( 3 metri/3 metri e mezzo) in varie parti della città. Costo complessivo dell’operazione 85 mila euro.

20 Platani alla rotatoria Boccaccio, 56 Tamerici sul viale Italia, 5 Cipressi in via di Collinet, 3 Cipressi in via Magnozzi ;10 alberi (2 Corbezzoli, 8 Olmi) all'Asilo Chicchirillò; 37 alberi al Parco Cocchella (Corbezzoli, Olmi e Bioncospino);140 alberi nell'area compresa tra Via della Scopaia, Via Inghilterra e Via Olanda (Cipressi, Olivi, Bagolari, Aceri, Roverelle, Olmi, Biancospino, Corbezzoli, Melograni).

Sul valore del verde ed in particolare degli alberi in città focalizzandone le funzioni, è intervenuta l’assessora Silvia Viviani (Urbanistica, Arredo Urbano, Verde Pubblico). “ Il verde troppo spesso viene considerato contraltare al grigio degli edifici – ha detto – quando invece svolge fondamentali funzioni in campo estetico, sul benessere psicologico degli abitanti rendendo gli ambienti più ricchi di urbanità”. “Incrementare la dotazione vegetale di una città è nelle nostre corde così come lavorare in modo integrato e intersettoriale considerando il verde urbano , che tra l’altro è un diritto di ogni cittadino, nel campo dell’urbanistica, nella mobilità sostenibile, nel regolamento edilizio”. L’assessora ha anche ricordato che Livorno è inserita nella rete Green City Italia nel sostenere la progressiva rigenerazione della città in chiave ambientale.

“L’albero e il verde in generale – ha aggiunto l'assessora all'ambiente Giovanna Cepparello – ci aiuta a bilanciare CO2 , a rinfrescare le nostre case, a contrastare anche l’inquinamento acustico. Ed è pure un uno strumento importante di mitigazione climatica “.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa6

Tutte le notizie di Livorno