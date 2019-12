Nuovo sito per il Comune di Ponte Buggianese

L’Amministrazione Comunale di Ponte Buggianese è lieta di comunicare che il nuovo sito istituzionale dell’Ente è a disposizione dei cittadini. La realizzazione della pagina web è stata concepita per fornire un’esperienza gradevole all’utente, comunicando le informazioni in modo chiaro e funzionale al fine di rendere più semplice e snella la partecipazione del cittadino alla vita della comunità e poter interagire con gli uffici.

Il sito si presenta completamente rivisitato sotto la veste grafica, che è stata migliorata, e sotto l’aspetto dei contenuti, notevolmente incrementati rispetto alla precedente versione.

Un occhio di riguardo è stato posto alla compatibilità con i dispositivi mobili che, sempre più, fanno parte della vita di ciascuno di noi.

Al fine di rendere l’informazione al cittadino ancora più chiara e diretta è stata predisposta una sezione che presenta le principali notizie in evidenza: questa riveste un ruolo centrale all’interno della home page insieme ai servizi on line ed all’accesso ai portali di servizio (LinkMate, Alert System e PagoPA). Il sito è stato strutturato in modo da velocizzare la navigazione e renderlo più intuitivo per l’utente. La struttura delle diverse pagine è chiara e permette al cittadino di accedere velocemente a tutte le principali aree tematiche, selezionando uno dei sei punti del menù e rintracciando le informazioni desiderate in modo veloce grazie alla loro disposizione organica.

Una sezione è stata riservata al territorio ed al turismo, cercando di offrire una panoramica il più possibile completa dal punto di vista storico, ambientale, paesaggistico e culturale, anche attraverso l’utilizzo di gallerie fotografiche.

