Sull’Arengario di Palazzo Vecchio il concerto di Capodanno dedicato alla pace

Un concerto dedicato alla pace con la partecipazione di cori e artisti di religioni diverse. Si tratta di “Cantiamo in pace”, l’evento in programma il pomeriggio del primo dell’anno sull’Arengario di Palazzo Vecchio. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Culturale RIKI e patrocinata dal Comune, vede la partecipazione di cori e artisti laici, ortodossi, buddisti, cattolici, musulmani, ebrei, induisti, baha’i, protestanti ed evangelici che attraverso il loro canto alzeranno un inno i pace condivisa nel primo giorno del nuovo anno.

“Come assessore al dialogo tra le religioni ho sostenuto fin da subito l’iniziativa davvero di grande rilievo – commenta Alessandro Martini – perché rappresenta un momento in cui religioni diverse si uniscono in nome della pace e del dialogo attraverso qualcosa di trasversale e universale come la musica e il canto. Anche la data scelta è altamente simbolica: festeggiare il 1° gennaio con canti di pace e di dialogo è una testimonianza e un augurio per il nuovo anno. Spero che in tanti partecipino all’evento reso ancora più straordinario dal luogo: gli artisti e i cori si esibiranno sul palcoscenico naturale dell’Arengario di Palazzo Vecchio”.

Sul palcoscenico si alterneranno corali e artisti provenienti da tutta la Toscana: apriranno la manifestazione con (Inno alla gioia di Beethoven) i cantanti lirici Maurizio Di Benedetto, Fabrizio Falli, Silvia Cialli, Francesca Agosta, a seguire, per la fede Bahà’i, ci saranno il percussionista Davide Friello insieme al fisarmonicista Nicola Corsinovi e alla danzatrice Ambra Ullrich Rimbotti, a difesa delle minoranze canterà il Coro Città di Pistoia, mentre Atmananda Danza e Musica Sacra rappresenterà l’Unione Induista Italiana, poi sarà la volta del Coro The Vocal Blue Trains Gospel e successivamente il Cantautore Poeta Piero Nissim sarà interprete del messaggio Ebraico, la Comunità Islamica sarà rappresentata dal Rapper Free Styl Love God mentre l’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai parteciperà con il Coro della Toscana. Ci sarà anche il messaggio di pace legato all’Ecologia portato dal batterista Leandro Bartorelli e dal percussionista David Domilici e dopo i Cattolici del Coro Estro Armonico Fiorentino, poi sarà la volta del Coro dell’antiviolenza sulle donne, il Coro Femina ed infine il Coro Gospel July Gospel Singers insieme al cantante Gionathan.

L’attrice Giusi Merli interpreterà “La Pace”, recitando frasi che sono state scelte da ogni formazione per introdurre la performance artistica: ci saranno le parole di Papa Francesco, quelle del Dalai Lama, di Nelson Mandela, Maometto, Daisaku Ikeda, Mahatma Gandhi e di Bahá’u’llah. E ancora i versi della Bibbia, dei Sutra Buddisti e del Corano.

Lo spettacolo si concluderà con il brano “Un giorno noi” scritto per l’occasione eseguito da tutti i cori e gli artisti diretti dal maestro Riccardo Della Ragione. (mf)

PROTAGONISTI E PROGRAMMA

Giusi Merli – attrice italiana attiva in campo teatrale, cinematografico e televisivo. Dopo una lunga gavetta ha acquisito notorietà davanti al grande pubblico interpretando nel 2013 il ruolo della Santa nel pluripremiato “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino

Riccardo Della Ragione - artista poliedrico, compositore di colonne sonore e musicoterapista. La sua carriera artistica si consolida a Roma nell’ambiente cinematografico e televisivo. Le sue prime composizioni come cantautore sono le canzoni realizzate negli anni 90. Ha composto colonne sonore per il cinema ed ha lavorato per RAI 1 e RAI 2 come compositore, interprete e direttore d’orchestra. La sua discografia è distribuita nel mondo dalla Warner Music mentre la sua ricerca nella musicoterapia viene riconosciuta ed utilizzata a livello Europeo.

Il Concerto evento si aprirà con l’Inno alla gioia di L. v. Beethoven, cantato da un Coro allargato che sarà formato dai coristi dei vari gruppi partecipanti, le voci soliste saranno:

Maurizio Di Benedetto (ex Baritono del Maggio Musicale Fiorentino)

Fabrizio Falli (Tenore del Maggio Musicale Fiorentino)

Silvia Cialli (Mezzosoprano del Teatro San Carlo di Napoli)

Francesca Agosta (Soprano ed insegnate di canto della Lizard di Firenze)

A seguire si esibiranno:

La Comunità Bahá'í (Davide Friello percussioni, Nicola Corsinovi fisarmonica, Ambra Ullrich Rimbotti danza)

Il Coro delle Minoranze (Coro Città di Pistoia)

L’Unione Induista Italiana (Atmananda Danza e Musica Sacra)

Il Coro Gospel (The Vocal Blue Trains Gospel)

La Comunità Ebraica (Piero Nissim Cantautore Poeta)

La Comunità Islamica (Free Styl Love God Rapper)

L’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (Coro della Toscana)

Gli Ecologisti laici (Leandro Bartorelli drummer e David Domilici percussioni)

Il Coro Cattolico (Estro Armonico Fiorentino)

Il Coro antiviolenza (Coro Femina)

Il Coro Gospel (July Gospel Singers e Gionathan)

Il coro finale di “Cantiamo in Pace” sarà diretto dal maestro Riccardo Della Ragione e prevede la partecipazione di tutti i cori e gli artisti partecipanti all’evento che canteranno insieme il brano “Un giorno noi” scritto per l’occasione.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze