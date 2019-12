Una targa in onore di Gennaro Coppola, il poliziotto morto mentre inseguiva dei rapinatori

Una targa in onore di Gennaro Coppola, il poliziotto ucciso il 30 dicembre 1980 in un inseguimento a dei rapinatori incrociati mentre con un collega era di pattuglia, è stata deposta oggi a Prato, proprio nellla via a lui intitolata. Coppola era all'inseguimento di alcuni rapinatori, questi sbandarono con l'auto e per non investirli Coppola e un collega finirono fuori strada cappottandosi. Il collega di Coppola, Antonio Albanese, riuscì ad arrestare uno dei malviventi, ma Coppola rimase ferito gravemente e morì. Aveva 24 anni.

La targa è stata posta dal questore di Prato, Alessio Cesareo ed è stata realizzata dal Comune di Prato. Alla cerimonia, a cui era presente anche Albanese, il sindaco Biffoni e le autorità, Coppola è stato definito uno degli "eroi del quotidiano" per a quale la sicurezza degli altri viene prima della propria.

