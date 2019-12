Videosorveglianza, attivata a Firenze la millesima telecamera

Ha fatto la sua comparsa in piazza Indipendenza la millesima telecamera di videosorveglianza di Firenze. Le telecamere, installate da Silfi, sono in tutti i quartieri della città e nelle zone maggiormente sensibili.

All'inaugurazione di stamane erano presenti, tra gli altri, il sindaco di Firenze Dario Nardella, l'assessore alla sicurezza urbana di Palazzo Vecchio Andrea Vannucci, il nuovo comandante della Polizia municipale Giacomo Tinella e il presidente di Silfi Matteo Casanovi.

Piazza Indipendenza, zona off-limits per la sicurezza, è oggetto di lavori di riqualificazione, con presidi continui della municipale e delle forze dell'ordine. Per il sindaco di Firenze Dario Nardella "il servizio di videosorveglianza ci consente di controllare il territorio in modo più efficace". Le telecamere "sono molto utili, anche ex post. Il nostro corpo di polizia municipale le utilizza per verificare se ci sono stati fenomeni di forti, spaccio".

Nardella ha ricordato che "Oggi è una piazza molto più vivibile non solo grazie ai controlli che sono aumentati e alle telecamere ma anche grazie alle attività che svolgiamo periodicamente, come i mercatini. Io credo che piazza Indipendenza sia ritornata gradualmente alla città".

Il sindaco ha poi sottolineato che i finanziamenti previsti consentiranno "di arrivare rapidamente a 1150-1200 telecamere".

"Siamo arrivati all'obiettivo delle 1000 telecamere - ha osservato Vannucci - anche in anticipo rispetto ai tempi che ci eravamo dati, è un risultato importante, a maggior ragione se confrontato con lo stato dell'arte cinque anni fa".

