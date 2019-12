Viola il divieto di dimora a Firenze, in carcere 20enne

Anche in questi giorni di festa gli agenti della polizia ferroviaria, continuano incessanti la loro attività di controllo e prevenzione nelle stazioni e a bordo dei treni per garantire ai numerosi viaggiatori di spostarsi in sicurezza.

È proprio nel corso di uno di questi controlli a bordo di un Eurostar diretto a Roma che ieri mattina, gli Agenti del Reparto Operativo di Firenze Santa Maria Novella, hanno rintracciato un cittadino gambiano di 20 anni, destinatario di un provvedimento di custodia cautelare in carcere per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il giovane era stato tratto in arresto lo scorso 26 novembre e al termine dell’udienza di convalida gli era stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nella città di Firenze. La stessa sera era stato rintracciato proprio nei pressi della stazione di Santa Maria Novella e segnalato per avere violato il divieto, segnalazione che ha indotto i giudici ad aggravare la misura con l’applicazione della custodia cautelare in carcere.

Fonte: Polizia Ferroviaria della Toscana

