Il 2019 di gonews.it: gli articoli più letti dell'anno appena trascorso

Un 2019 in chiusura tra poche ore ma il quotidiano online gonews.it è sempre operativo, anche per San Silvestro. Il bilancio tondo tondo dal primo gennaio al 31 dicembre 2019 è, come per tutti gli anni, costellato di notizie felici o drammatiche, che abbiamo seguito con la massima onestà, cercando di raccontare la verità dei fatti fin dove i nostri giornalisti potevano arrivare a conoscere, nel rispetto delle persone coinvolte.

È stato per noi un anno ancora più improntato sui social, con l'avvio delle chat territoriali Telegram che radunano più di 800 iscritti, i quali ricevono in tempo reale le notizie in tempo reale, più veloci di una newsletter.

Abbiamo poi lanciato il video-sondaggio con le vostre opinioni dal vivo, che ha riscosso molto successo (riprenderemo non appena finite le feste). Un ritorno in grande stile nell'area video, che ci ha sempre contraddistinto e che vedrà significativi miglioramenti anche nel 2020

Il bilancio si vede con i numeri: quest'anno caratterizzato dalle elezioni, da fenomeni di maltempo imprevisti ed eccezionali, da fatti di cronaca che hanno colpito l'opinione pubblica, ha confermato i numeri raccolti già durante il compleanno della testata, il 10 ottobre scorso. Gli utenti unici si assestano ancora sui 6,7 milioni e le sessioni passano da 15,9 a 16,5 nel 2019.

Andiamo a guardare gli articoli che hanno fatto scalpore nel 2019, ne prendiamo solo 5 e forse alcuni li avete già indovinati, o letti al momento dell'uscita o avete avuto notizia del fatto in sé.

La lite tra un cliente e una prostituta al Terrafino di Empoli è andata molto oltre i 100mila click, una notizia di quelle 'pruriginose'. A seguire l'Election Day, il giorno dei risultati delle Comunali in Toscana, raggiunto circa 72mila volte. La nota dolente: figura anche la morte della 19enne in una discoteca di Sovigliana. Seguono non molto distanti il caso dibattuto dello scippo terminato in un episodio di giustizia fai-da-te e l'inaspettato botto di Un posto al Sole, nota telenovela di Rai3 che durante una puntata nomina la città di San Miniato.

Questo è tutto, gente (come recitava un noto cartone animato): buon 2020!

