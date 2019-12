Nuovo anno, gli auguri del presidente del Consiglio comunale Luca Milani

"Un caloroso augurio di buon anno nuovo a tutti i dipendenti del Comune di Firenze e alle loro famiglie, alle consigliere e ai consiglieri comunali che ormai già da sei mesi sono nel pieno svolgimento della loro attività all'interno del Consiglio comunale di Firenze.

Il nuovo anno porti a tutti noi un rinnovato orgoglio di appartenenza ad un ente pubblico che ha come scopo quello di lavorare per le persone, di aiutarle quando sono in difficoltà, e di costruire una società più giusta, più solidale e più coesa.

Contribuire giorno dopo giorno alla fortificazione della comunità fiorentina, lavorando anche sulle piccole cose con la consapevolezza che solo insieme si possono raggiungere le mete più ambite.

Auguri di buon anno a tutti".

Luca Milani

