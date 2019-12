Anziano non risponde da giorni al campanello, salvato a Castelfiorentino

Non rispondeva al campanello da tre giorni, si è pensato il peggio per un 82enne che invece è stato salvato questa mattina a Castelfiorentino. Il fatto è avvenuto in via Di Vittorio. Una vicina di casa ha pensato bene di chiamare la polizia municipale dell'Unione dei Comuni perché da troppo tempo non aveva notizie dell'anziano e non rispondeva al campanello. Oltre agli agenti, sono accorsi i vigili del fuoco di Petrazzi che hanno sfondato la porta. In camera da letto, riverso a terra, c'era l'uomo, ancora cosciente. Subito l'arrivo dei sanitari inviati dal 118 ha permesso il trasferimento all'ospedale San Giuseppe dove ci auguriamo possa passare un tranquillo San Silvestro mentre recupera le sue forze.

