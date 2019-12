Approvato il bilancio di previsione a Cerreto Guidi

L’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi con l’approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022, prosegue con gli investimenti in servizi per i ragazzi, per i servizi sociali e per la riqualificazione del territorio.

Con il lavoro del Piano operativo comunale saranno definite le nuove aree di recupero e di servizi pubblici puntando ad una migliore vivibilità dei centri urbani e a una maggiore sicurezza per chi vive o transita. Partiranno le progettazioni di nuove scuole per Cerreto e Lazzeretto e delle nuove zone 30 per tutti i centri abitati.

Comincerà la progettazione anche di nuove scuole primarie. Verranno concluse le opere in corso (la nuova scuola primaria in Via Ildebrandino, la Biblioteca e la nuova piazza Pietro Nenni) che daranno nuova vivibilità su Cerreto e Stabbia.

Il recupero delle cantine medicee, inoltre, permetterà un percorso museale e turistico con riflessi anche economici per tutto il centro.

Verranno riaperti i bandi per stimolare l’apertura di attività commerciali.

“Ancora una volta-commenta il Sindaco Simona Rossetti- IMU e TASI non prevedono aumenti, mentre si accresce l’impegno a migliorare i servizi per tutti e la vivibilità del nostro territorio. Ci sono opere in corso importanti e partirà la progettazione di quelle future. Avremo cura di fare ulteriori manutenzioni per migliorare la sicurezza dei nostri cittadini”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

