Auto si incendia dopo l'incidente, conducente illeso

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Montecatini Terme sono intervenuti questa notte intorno alle 2 per un auto in fiamme a seguito di incidente stradale, poco dopo il semaforo sulla via Francesca a Pieve a Nievole.

Il conducente dell'auto è uscito da solo dalla vettura ed è rimasto illeso. L'intervento della squadra è valso a spegnere le fiamme che avevano avvolto la parte anteriore del veicolo e minacciavano di espandersi ad un giardino adiacente di una civile abitazione. Sul posto anche i carabinieri.

Tutte le notizie di Montecatini Terme