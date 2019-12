Bilancio 2020 Fucecchio, Testai (FI): "Fotocopia dell'anno precedente, nel 2018 solo 50% opere realizzate"

Il bilancio di previsione 2020 altro non è che un bilancio fotocopia dei bilanci degli anni precedenti, dove sempre in fase preventiva si prevedevano notevoli investimenti e opere da realizzare per poi essere puntualmente sconfessati in fase consuntiva come null'ultimo bilancio 2018, dove si sono realizzati solo il 50% delle opere preventivate per minor gettito.

I 400mila euro circa dovuti all'aumento dell'addizionale IRPEF per i redditi superiori a 14mila euro, servono a compensare la spesa corrente che fino allo scorso anno veniva coperta con buona parte degli oneri di urbanizzazione.

L'amministrazione ha pensato bene di aumentare l'addizionale IRPEF, gli oneri di urbanizzazione, i diritti di segreteria ed i parcheggi non sapendo più dove pescare risorse.

In questo quadro l'amministrazione guidata da Spinelli su un bilancio complessivo di 28.639.000 euro non è riuscita a risparmiere 400 mila euro, ne è la riprova l'assunzione di una segretaria nello staff del sindaco che inciderà sulle casse comunali circa 15 mila euro annue.

