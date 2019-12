Bilancio triennale Capraia e Limite, ecco gli investimenti

“Circa 2 milioni di euro per i prossimi tre anni per investimenti e progetti. Nessun aumento della pressione fiscale e nessun aumento delle tariffe lasciando invariati i servizi”, così il sindaco Alessandro Giunti commentando il bilancio di previsione 2020-2022, approvato dalla maggioranza con il voto contrario delle minoranze. Il vicesindaco Paolo Giuntini che ha evidenziato il progetto di fattibilità per i lavori alla copertura del mosaico della villa romana in zona Oratorio per circa 140 mila euro.

Gli investimenti maggiori sono concentrati sul 2021: 580mila euro per la ristrutturazione della ex palestra della Canottieri, inizio lavori 2021; 600mila euro tramite mutuo per il ponte Montelupo-Capraia.

Nel 2022 100mila euro per nuovi loculi a Capraia Fiorentina. L’illuminazione pubblica vede la sostituzione di tutti i corpi illuminanti in viale Matteotti, via Dante fino alla completa sostituzione di tutta l’illuminazione con impianti a led.

Approvata all’unanimità una modifica al regolamento per la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche al fine di prevedere l’esenzione della tassa (Tosap) per “le rampe, gli scivoli, che consentano l’accesso a persone con ridotta funzionalità di deambulazione o che utilizzano sedie a rotelle per i loro spostamenti”.

