Capodanno, I Verdi: "No ai botti, sono pericolosi"

No ai "botti", sono pericolosi. Un giorno di festa per molte persone, le più sensibili, come per tutti gli animali può trasformarsi in un giorno triste e pericoloso.

La festa deve essere per tutti ma l'uso dei "botti" può limitare la serenità delle persone e mettere a rischio, in alcuni casi, la vita degli animali.

Questo è l'augurio dei VERDI-EUROPA VERDE, perchè il nuovo anno inizi nel rispetto di tutti gli esseri viventi.

Tutelare i diritti delle persone e degli animali, al di là di leggi e regolamenti dovrebbe essere un principio culturale fondamentale se vogliamo aspirare al cambiamento e ad un più alto livello di civiltà.

Sappiamo che occorre promuovere una maggiore consapevolezza ambientale, per questo chi legge, diffonda questo messaggio, breve, ma importante per aiutare i più deboli e i meno difesi.

Auguriamo a tutti buone feste e un felice anno nuovo con la speranza che si attivino politiche ambientali immediate ed efficaci a contrastare i nocivi cambiamenti climatici che mettono a rischio la salute e la vita di persone ed animali; in questo contesto di emergenza globale rinunciare ai "botti" non dovrebbe essere un grosso sacrificio ma il segno di un'umanità più consapevole.

VERDI-EUROPA VERDE

Damiano Ghiozzi

