Chiude dopo 35 anni storico negozio di abbigliamento a Cerreto Guidi

Consegnando una pergamena che ringrazia per l’impegno nello svolgimento della sua attività, il Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti ha salutato Simona Savini titolare, nel centro storico, dell’Abbigliamento Sim e Sam.

Il negozio chiude dopo 35 anni per una scelta di Simona Savini che in questo lungo periodo, oltre all’apprezzata attività, ha svolto un’intensa opera in favore della comunità spendendosi in prima persona per le manifestazioni del territorio e in particolare per la Notte di Isabella.

“Credo che sia giusto e doveroso - commenta il Sindaco - un ringraziamento da parte di tutta la comunità per un’attività presente per 35 anni. Ringrazio Simona e la sua famiglia per l’impegno per Cerreto facendo loro tanti auguri per il futuro”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

